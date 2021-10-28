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Автоновости

Стало известно, когда приступят к сносу моста на Новом рынке в Барнауле

Уже весной 2022 года подрядчик приступит к сносу моста в районе Нового рынка в Барнауле, по которому в сутки проезжает более 105 тыс. автомобилей. Подробности передает пресс-центр администрации города.

Мост на Новом рынке.
Мост на Новом рынке.
yandex.ru/maps

В ближайшее время специалисты закончат корректировку проектно-сметной документации, которую затем отдадут на государственную экспертизу.

Директор компании «ЗАПСИБ-МОСТ» Денис Илюшин рассказал, что проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста, который будет соответствовать всем современным нормам и ГОСТам.

Например, увеличится число полос и ширина дорожного полотна, трамвайные пути сохранят, появятся тротуары и все необходимые коммуникации.

«Благодаря современным конструктивным решениям будет сокращено число пролетов на обоих мостах», — рассказал представитель подрядчика.

Параллельно разрабатывается схема движения общественного и личного транспорта.

Как ездить

Полное перекрытие движения по пр. Ленина в районе путепроводов продлится до конца 2023 года.

Коммунальный мост у Нового рынка в Барнауле.
Коммунальный мост у Нового рынка в Барнауле.
altapress.ru.

Разработка схемы движения электротранспорта завершается, схема движения автобусов еще разрабатывается с учетом имеющихся данных по обследованию пассажиропотоков.

Валерий Ведяшкин,
заместитель председателя комитета по транспорту и связи Барнаула:

В настоящее время прорабатывается вопрос организации выделенных полос для городского пассажирского транспорта на наиболее загруженных участках улиц, таких как проспект Калинина, улицы Аносова и Челюскинцев — для трамваев. Также предусмотрено изменение светофорных циклов, запрет парковки на проблемных участках и изменение организации дорожного движения на перекрестках, прилегающих к проспекту Ленина.

Планируется строительство трамвайного разворотного кольца c введением пересадочных тарифов на площадке рядом с ТЦ «Пионер».

Разработку схемы движения планируют закончить в декабре этого года.

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