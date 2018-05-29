На Алтае грузовик не смог проехать в туннель и повредил будку

28 мая в Бийске произошло ДТП с участием грузовика. Машина попыталась проехать в низкий туннель, но высокая будка не дала ей это сделать, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".
В Бийске грузовик застрял в тоннеле. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/incident_22 Никита Пермяков.
В Бийске грузовик застрял в тоннеле. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/incident_22 Никита Пермяков.
В Бийске грузовик застрял в тоннеле. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/incident_22 Александр Фролов.
В результате аварии у грузовой "ГАЗели" повреждена будка. Пострадавших нет.
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