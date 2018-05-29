В Барнауле пьяный на автомобиле Mercedes слетел с дороги в яму, где ремонтировали трубы

28 мая в Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes. Водитель не справился с управлением, и машина слетела с дороги в яму, где шли ремонтные работы на теплотрассе, сообщает "Инцидент Барнаул".
Авария произошла около 21:00 на улице Власихинской. В результате аварии никто не пострадал.
Как сообщается в группе "ДНД "Дорожный Патруль" Барнаул", сотрудники ДПС освидетельствовали водителя на наличие алкоголя в крови на месте аварии. Результат показал 1,226 мг/л.
После проверки документов, выяснилось, водитель попавшего в аварию автомобиля ранее привлекался за езду в нетрезвом виде и был лишен прав. Сотрудники ДПС составили материал по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Mercedes поместили на спецстоянку.
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