В Барнауле пьяный на автомобиле Mercedes слетел с дороги в яму, где ремонтировали трубы

28 мая в Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes. Водитель не справился с управлением, и машина слетела с дороги в яму, где шли ремонтные работы на теплотрассе, сообщает "Инцидент Барнаул".

В Барнауле Mercedes слетел в яму. 28 мая 2018 года. Фото : Группа "ДНД "Дорожный Патруль" Барнаул" ВКонтакте. В Барнауле Mercedes слетел в яму. 28 мая 2018 года. Фото : Группа "ДНД "Дорожный Патруль" Барнаул" ВКонтакте. В Барнауле Mercedes слетел в яму. 28 мая 2018 года. Фото : Группа "ДНД "Дорожный Патруль" Барнаул" ВКонтакте. В Барнауле Mercedes слетел в яму. 28 мая 2018 года. Фото : Группа "ДНД "Дорожный Патруль" Барнаул" ВКонтакте. В Барнауле Mercedes слетел в яму. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. В Барнауле Mercedes слетел в яму. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. В Барнауле Mercedes слетел в яму. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. В Барнауле Mercedes слетел в яму. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. Авария произошла около 21:00 на улице Власихинской. В результате аварии никто не пострадал. Как сообщается в группе "ДНД "Дорожный Патруль" Барнаул", сотрудники ДПС освидетельствовали водителя на наличие алкоголя в крови на месте аварии. Результат показал 1,226 мг/л. После проверки документов, выяснилось, водитель попавшего в аварию автомобиля ранее привлекался за езду в нетрезвом виде и был лишен прав. Сотрудники ДПС составили материал по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Mercedes поместили на спецстоянку. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.