Машина всмятку: в Алтайском крае после жесткого ДТП водитель вылетел через лобовое стекло

ДТП произошло в 16:20 в районе улицы Первомайской. По предварительной информации, автомобиль Lada Kalina под управлением 40-летнего водителя врезался в Lada Samara, за рулем которой был 23-летний мужчина. После столкновения Lada Samara врезалась в бетонный блок.

По словам свидетелей ДТП, водитель Lada Samara не был пристегнут, поэтому вылетел через лобовое стекло. Пострадавшего увезли в больницу.

На снимках с места аварии видно, что автомобиль Lada Samara сильно смяло.

Напомним, 24 мая жестко столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota. Все участники ДТП выжили.

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