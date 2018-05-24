Родился в рубашке: водитель смятого автомобиля выжил после жуткого ДТП на алтайской трассе

В Алтайском крае 24 мая жестко столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota. Все участники ДТП выжили, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД региона.
Родился в рубашке: водитель смятого автомобиля выжил после ДТП на алтайской трассе. Фото : Егор Мухачёв в vk.com/barneos22.
Родился в рубашке: водитель смятого автомобиля выжил после ДТП на алтайской трассе. Фото : Егор Мухачёв в vk.com/barneos22.
ДТП произошло утром в Алтайском районе на 35 километре дороги "Нижнекаменка—Старобелокуриха". По предварительной информации, столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ 2106. За помощью медиков обратились два человека.
На снимках с места аварии видно, что от удара сильнее всего пострадал ВАЗ. Автомобиль сильно смяло. Toyota также получила значительные повреждения.
Напомним, 23 мая на Алтае водитель перевернувшегося автомобиля бросил пострадавшего пассажира и сбежал.
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