Автоновости

На Алтае пьяный мужчина без прав на Subaru влетел в ЛЭП и перевернулся

Сегодня, 15:40.
Автоновости

В селе Манжерок вечером 24 мая автомобиль Subaru Legacy врезался в ЛЭП и опрокинулся, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, ДТП произошло в 20:18. Автомобиль Subaru Legacy под управлением 35-летнего мужчины съехал с дороги, наехал на ЛЭП и опрокинулся. Водитель был пьян, у него не было прав.

В результате аварии водителя с травмами госпитализировали. Составили административный материал. Мужчине грозит административный арест от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.

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