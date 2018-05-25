На Алтае пьяный мужчина без прав на Subaru влетел в ЛЭП и перевернулся. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае пьяный мужчина без прав на Subaru влетел в ЛЭП и перевернулся. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, ДТП произошло в 20:18. Автомобиль Subaru Legacy под управлением 35-летнего мужчины съехал с дороги, наехал на ЛЭП и опрокинулся. Водитель был пьян, у него не было прав.

В результате аварии водителя с травмами госпитализировали. Составили административный материал. Мужчине грозит административный арест от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.

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