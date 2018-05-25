В Алтайском крае Nissan перевернулся и упал в болото

В Алтайском крае перевернулся Nissan. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском крае перевернулся Nissan. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском крае перевернулся Nissan. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском крае перевернулся Nissan. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском крае перевернулся Nissan. Фото : vk.com/avarcomdtp.

Свидетели аварии сообщают, что она произошла недалеко от села Солтон. По их словам, в Nissan ехали две женщины и мужчина. Они выжили.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль Nissan получил серьезные повреждения. У машины смяло крышу и боковую часть. Также вылетели стекла.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этой аварии.

Напомним, на трассе в Алтайском крае 23 мая перевернулся и загорелся бензовоз.

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