В Алтайском крае Nissan перевернулся и упал в болото

В Алтайском крае 24 мая перевернулся автомобиль Nissan Almera, пишут очевидцы в группе "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска".
В Алтайском крае перевернулся Nissan. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском крае перевернулся Nissan. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском крае перевернулся Nissan. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском крае перевернулся Nissan. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском крае перевернулся Nissan. Фото : vk.com/avarcomdtp.
Свидетели аварии сообщают, что она произошла недалеко от села Солтон. По их словам, в Nissan ехали две женщины и мужчина. Они выжили.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль Nissan получил серьезные повреждения. У машины смяло крышу и боковую часть. Также вылетели стекла.
В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этой аварии.
Напомним, на трассе в Алтайском крае 23 мая перевернулся и загорелся бензовоз.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.