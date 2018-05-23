В Алтайском крае вспыхнул перевернувшийся бензовоз

Сегодня, 17:33.
Происшествия

На трассе в Алтайском крае 23 мая перевернулся и загорелся бензовоз, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

Горит бензовоз 23 мая.
Горит бензовоз 23 мая. Фото: Скриншот с сайта youtube.com.

Свидетели ЧП сообщают, что бензовоз вспыхнул на дороге в село Карабинка Солтонского района. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы отмечают, что дорогу перекрыли.

Напомним, недавно в Барнауле говорящий автомобиль тушили 7 человек.

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