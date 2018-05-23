В Алтайском крае вспыхнул перевернувшийся бензовоз

Свидетели ЧП сообщают, что бензовоз вспыхнул на дороге в село Карабинка Солтонского района. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы отмечают, что дорогу перекрыли.

Напомним, недавно в Барнауле говорящий автомобиль тушили 7 человек.