Под Минском во время пожара взорвался завод

22 мая в Белоруссии во время пожара на лакокрасочном заводе прогремел взрыв, сообщает RT. Ранены несколько рабочих.
Пожар случился на на заводе по производству гидроизоляционных и кровельных мастик и эмульсий "Алкид", расположенном в Минском районе в деревне Королев стан.
Деревня Королев Стан, Минский район, сообщение о взрыве и пожаре на предприятии "Алкид". По предварительной информации травмированы три человека. 9:18 пожар локализован, работают подразделения МЧС. pic.twitter.com/XeSXnHtpDr— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 22 мая 2018 г.
Белорусское МЧС вначале сообщило, что травмированы были трое рабочих. Однако позже появилась информация, что в больницу доставлены четверо пострадавших. Пожар уже ликвидирован.
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