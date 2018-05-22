Под Минском во время пожара взорвался завод

Пожар случился на на заводе по производству гидроизоляционных и кровельных мастик и эмульсий "Алкид", расположенном в Минском районе в деревне Королев стан.

Деревня Королев Стан, Минский район, сообщение о взрыве и пожаре на предприятии "Алкид". По предварительной информации травмированы три человека. 9:18 пожар локализован, работают подразделения МЧС. pic.twitter.com/XeSXnHtpDr — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 22 мая 2018 г.

Белорусское МЧС вначале сообщило, что травмированы были трое рабочих. Однако позже появилась информация, что в больницу доставлены четверо пострадавших. Пожар уже ликвидирован.