В Барнауле разобрали торговый дом купца Морозова

В Барнауле снесли торговый дом купца Морозова. Историческое здание на Ползунова 31/ пр. Социалистическом, 16 сгорело в конце января. Собственник памятника архитектуры Глеб Юрьев пояснила altapress.ru, что он разобрал обгоревшее помещение, но на дальнейшие работы денег пока не нашел. Чиновники же требуют от предпринимателя восстановить здание уже через год.
Историческое здание на Ползунова 31/ пр. Социалистическом, 16 серьезно пострадало в пожаре и представляло угрозу для окружающих. Собственник огородил его забором, а затем разобрал строение. Сохранившиеся элементы резьбы он уже вывез, говорит Татьяна Сибиркина, руководитель отдела по развитию туризма в администрации города.
Сам Глеб Юрьев рассказал, что ему еще предстоит вывезти сохранившиеся исторические элементы здания на склад для хранения. Также в ближайшее время он начнет расчищать площадку от мусора.
Глеб Юрьев,
собственник здания на Ползунова 31/ пр. Социалистическом, 16:
— Я обращался в городскую и краевую администрацию с просьбой включить историческое здание в программу, которая бы помогла восстановить его. Но подобных сейчас нет. И это в общем-то справедливо, ведь это же частное имущество. На данный момент в моем бюджет нет средств на восстановление здания.
Предприниматель говорит, что краевое управление госохраны объектов культурного наследия выдало ему предписание восстановить дом купца Морозова в 2019 году.
Глеб Юрьев,
собственник здания на Ползунова 31/ пр. Социалистическом, 16:
— Я с этими предписаниями не соглашаюсь. Даже при условии безупречного и достаточного финансирования это невозможно. Чтобы восстановить "погорельца", нужно найти обмерные чертежи, подготовить проект в специализированных организациях, утвердить его в федеральных инстанциях и так далее. Это займет очень много времени. Точно не год.
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