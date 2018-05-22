В Барнауле разобрали торговый дом купца Морозова

Остатки торгового дома купца Морозова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Остатки торгового дома купца Морозова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Остатки торгового дома купца Морозова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Остатки торгового дома купца Морозова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Остатки торгового дома купца Морозова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Остатки торгового дома купца Морозова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Историческое здание на Ползунова 31/ пр. Социалистическом, 16 серьезно пострадало в пожаре и представляло угрозу для окружающих. Собственник огородил его забором, а затем разобрал строение. Сохранившиеся элементы резьбы он уже вывез, говорит Татьяна Сибиркина, руководитель отдела по развитию туризма в администрации города.

Сам Глеб Юрьев рассказал, что ему еще предстоит вывезти сохранившиеся исторические элементы здания на склад для хранения. Также в ближайшее время он начнет расчищать площадку от мусора.

Глеб Юрьев,

собственник здания на Ползунова 31/ пр. Социалистическом, 16:

— Я обращался в городскую и краевую администрацию с просьбой включить историческое здание в программу, которая бы помогла восстановить его. Но подобных сейчас нет. И это в общем-то справедливо, ведь это же частное имущество. На данный момент в моем бюджет нет средств на восстановление здания.

Предприниматель говорит, что краевое управление госохраны объектов культурного наследия выдало ему предписание восстановить дом купца Морозова в 2019 году.

Глеб Юрьев,

собственник здания на Ползунова 31/ пр. Социалистическом, 16: