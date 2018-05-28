На Алтае мотоциклист съехал с дороги и перевернулся.

В селе Ело Онгудайского района 26 мая опрокинулся мотоциклист, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло в 13:57. Местный житель без прав сел за руль мотоцикла RACER. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. Мотоцикл опрокинулся.
В результате аварии 26-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали. Полицейские возбудили административное расследование.
Напомним, 27 мая в Алтайском крае автомобиль ВАЗ врезался в железнодорожный состав.
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