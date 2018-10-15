Мелиораторы потребовали снести новый мост на алтайской трассе

Новый мост через реку Клепечиху на трассе Шипуново-Курья нужно снести как самовольную постройку. С таким требованием выступил «Алтаймелиоводхоз» и подал иск к «Алтайавтодору». Мелиораторы считают, что мост может нести угрозу. Но суд встал на сторону дорожников.

Почему мост потребовали снести

Как следует из материалов арбитража, мелиораторы мотивировали свои требования тем, что «Алтайавтодор» в 2016 году возвел мост в створе аварийного сброса плотины. При этом сделал это без согласования с управлением мелиорации как с собственником участка. В «Алтаймелиоводхозе» заявили, что сброс большого количества воды во время паводка может разрушить мост, а виновными в этом выставят именно мелиораторов.

Такое уже случалось. В апреле 2015 года во время паводка рухнули бетонные конструкции водохранилища в Шипуново, и хлынувшая вода промыла грунт вокруг свай этого же моста через Клепиху. Это сделало объект непригодным для движения машин. «Алтайавтодор» потратил 150 млн рублей на сооружение временного моста и восстановление капитального, а после отсудил эти деньги с мелиораторов.

Талые воды повредили конструкцию моста в Шипуново , апрель 2015. Газета «Степная новь».

Почему мост снести не разрешили

В «Алтайавтодоре» заявили, что мост никак нельзя назвать самовольной постройкой и он не представляет угрозу жизни и безопасности людей. Более того, в проекте моста увязали инженерные решения с планом восстановления плотины. Министерство имущественных отношений Алтайского края поддержало дорожников.

В суде выяснилось, что участок, на котором стоит мост, все же принадлежит Алтайскому краю. «Алтаймелиоводхоз» ошибся, приняв во внимание данные публичной кадастровой палаты. Более того, мелиораторы несколько раз давали согласие на строительство — это подтверждается письмами и протоколами совещаний в региональном Минстройтрансе. Поэтому суд не нашел оснований удовлетворить требования владельца водохранилища.

Зачем нужна плотина в Шипуново

Водохранилище площадью 12 тыс. кв. метров построили на Клепечихе в 200 метрах от Шипуново в 1972 году для оросительной системы. Но по прямому назначению объект почти не использовали. Местные жители использовали воду из плотины для полива личных огородов, а также отдыхали у этого водоема и считали его визитной карточкой района.

Но после разрушительного паводка 2015 года объект «выглядит бесприютно и тоскливо», писала «Алтайская правда». «Алтаймелиоводхоз» не стал заполнять водоем — территория в 250 без малого гектаров заросла ивняком, водохранилище превратилось в болото.

Строительство моста в Шипуново «Алтайавтодор»

Насколько важен мост , который хотели снести

Мост соединяет Шипуновский район с федеральной автодорогой «Барнаул — Рубцовск». Поэтому его восстанавливали в максимально короткие сроки, сообщали в «Алтайавтодоре». В мае 2015 года подготовили проект и смету, и уже через месяц начали его восстанавливать. Чтобы ускорить процесс, дорожники на время изменили русло Клепечихи. Работы завершили в 2016 году.