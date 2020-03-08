Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 марта -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

На Алтае перекрыли трассу между двумя городами и до границы с Новосибирской областью

В Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий закрыли трассу для проезда всех видов транспорта, сообщает региональный минтранс.

Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

«Из-за неблагоприятных погодных условий проезд для всех видов транспорта закрыт на трассе Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, от г. Змеиногорска до г. Рубцовска», — говорится в предупреждении.

Водителей просят быть внимательными. По возможности лучше воздержаться от дальних поездок.

Ранее автолюбители сообщили, что на трассах практически нулевая видимость: машины вылетают в кювет, многие паркуют авто на обочине, не рискуя двигаться дальше.

По данным синоптиков, ухудшение погодных условий продлится два дня — 8 и 9 марта.

Номера телефонов диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10, (3852) 202−621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость