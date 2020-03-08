На Алтае перекрыли трассу между двумя городами и до границы с Новосибирской областью

В Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий закрыли трассу для проезда всех видов транспорта, сообщает региональный минтранс.

«Из-за неблагоприятных погодных условий проезд для всех видов транспорта закрыт на трассе Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, от г. Змеиногорска до г. Рубцовска», — говорится в предупреждении.

Водителей просят быть внимательными. По возможности лучше воздержаться от дальних поездок.

Ранее автолюбители сообщили, что на трассах практически нулевая видимость: машины вылетают в кювет, многие паркуют авто на обочине, не рискуя двигаться дальше.

По данным синоптиков, ухудшение погодных условий продлится два дня — 8 и 9 марта.

Номера телефонов диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10, (3852) 202−621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.