На Алтае перевозчикам запретят высаживать детей-безбилетников

История 9-летней девочки, которую высадили из автобуса у барнаульской свалки, не должна повториться с другими школьниками. Об этом заявили в алтайском отделении «Единой России» и пообещали законодательно решить эту проблему на местном уровне.

Что предлагают власти

Алтайские единороссы предлагают взять на вооружение опыт Санкт-Петербурга. В должностных инструкциях питерских кондукторов прописано, что они не имеют права высаживать детей до 16 лет: их данные просто заносят в так называемую конфликтную книгу. После этого родителям выписывают штраф, но ребенок доезжает до места назначения.

В марте единороссы обсудят подобную схему с представителями мэрии Барнаула и перевозчиков, сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько.

Проблему также можно решить техническими средствами, уверен председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Например, дети могут рассчитываться за проезд с помощью мобильного телефона, говорит он. В Барнауле эта функция пока доступна только в трамваях и троллейбусах.

Почему заговорили о проблеме

Поводом для этого стал инцидент, который произошел в Барнауле вечером 11 февраля. Девятилетняя девочка проехала несколько остановок в автобусе № 25 и не смогла вернуться обратно на транспорте — у нее не было денег на проезд. Ей пришлось одной идти по обочине на пустынной дороге возле свалки, пока ее не подобрала неравнодушная горожанка.

В ситуации разбирался следственный комитет. Представители ведомства заявили, что дадут юридическую оценку действиям сотрудников транспортной компании, которые высадили ребенка и уехали.