На Алтае полицейский УАЗ съехал с дороги и первернулся на крышу

В Алтайском районе перевернулся патрульный УАЗ. Ая, 20 марта 2018 года. Фото : vk.com/incident_22. В Алтайском районе перевернулся патрульный УАЗ. Ая, 20 марта 2018 года. Фото : vk.com/incident_22.

Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего и автомобиль перевернулся. Проверка на алкоголь в крови водителя показала отрицательный результат.

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