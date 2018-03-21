На Алтае полицейский УАЗ съехал с дороги и первернулся на крышу

Вечером 20 мая в селе Ая Алтайского края произошло ДТП с участием патрульного УАЗа. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся, встав на крышу в сугробе, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".
В Алтайском районе перевернулся патрульный УАЗ. Ая, 20 марта 2018 года. Фото : vk.com/incident_22.
В Алтайском районе перевернулся патрульный УАЗ. Ая, 20 марта 2018 года. Фото : vk.com/incident_22.
Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего и автомобиль перевернулся. Проверка на алкоголь в крови водителя показала отрицательный результат.
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