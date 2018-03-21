Автоновости

На Алтае полицейский УАЗ съехал с дороги и первернулся на крышу

Сегодня, 08:52.
Автоновости

Вечером 20 мая в селе Ая Алтайского края произошло ДТП с участием патрульного УАЗа. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся, встав на крышу в сугробе, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".

Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего и автомобиль перевернулся. Проверка на алкоголь в крови водителя показала отрицательный результат.

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