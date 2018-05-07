Автоновости

На Алтае пьяный водитель опрокинулся на автомобиле Toyota

Сегодня, 11:57.
Автоновости

В Чемальском районе Республики Алтай 5 мая опрокинулся автомобиль Toyota Corolla Spacio. Водителя увезли в больницу, сообщает ГУ МВД региона.

На Алтае пьяный водитель без прав опрокинулся в автомобиле Toyota.
На Алтае пьяный водитель без прав опрокинулся в автомобиле Toyota. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло около 17 часов вечера на 46 километре дороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс". За рулем Toyota Corolla Spacio находился 52-летний местный житель, у которого не было прав. Кроме того он был пьян. Мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии водителя с полученными травмами доставили в больницу. Госпитализация не потребовалась. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Против автомобилиста возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до двух лет.

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