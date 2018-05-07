На Алтае пьяный водитель опрокинулся на автомобиле Toyota

ДТП произошло около 17 часов вечера на 46 километре дороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс". За рулем Toyota Corolla Spacio находился 52-летний местный житель, у которого не было прав. Кроме того он был пьян. Мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии водителя с полученными травмами доставили в больницу. Госпитализация не потребовалась. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Против автомобилиста возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до двух лет.

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