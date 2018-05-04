В Бийске вечером 3 мая столкнулись автомобиль ВАЗ и Hyundai, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю. После столкновения одна из машин задымилась.
В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp.
В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp.
ДТП произошло в 18:20 на улице Разина. Водитель автомобиля ВАЗ 21120 не уступил дорогу и врезался в автомобиль такси Hyundai Solaris. Иномарка ехала по главной дороге.
После столкновения из-под капота ВАЗа пошел дым. Очевидцы помогли водителю вовремя устранить возгорание. Пострадавших в аварии нет.
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