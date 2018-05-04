В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском городе ВАЗ протаранил автомобиль такси и задымился. Фото : vk.com/avarcomdtp.

ДТП произошло в 18:20 на улице Разина. Водитель автомобиля ВАЗ 21120 не уступил дорогу и врезался в автомобиль такси Hyundai Solaris. Иномарка ехала по главной дороге.

После столкновения из-под капота ВАЗа пошел дым. Очевидцы помогли водителю вовремя устранить возгорание. Пострадавших в аварии нет.

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