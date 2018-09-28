На Алтае пьяный водитель на Acura протаранил кирпичный дом

Авария случилась в 8 утра 28 сентября в райцентре Волчиха. Машина, которой, как пишут свидетели, управлял подвыпивший водитель, ехала по улице на большой скорости. Автомобиль подлетел на люке и врезался в стену частного дома.
Пострадавших нет.
В Алтайском крае произошло ДТП с участием автомобиля Acura, водопроводного люка и кирпичного дома, сообщают очевидцы в «ЧП Барнаул».
Авария случилась в 8 утра 28 сентября в райцентре Волчиха. Машина, которой, как пишут свидетели, управлял подвыпивший водитель, ехала по улице на большой скорости. Автомобиль подлетел на люке и врезался в стену частного дома.
Пострадавших нет.
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