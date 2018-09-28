В Барнауле инспекторы ДПС вместе с клоуном ловили нарушителей

Утром 28 сентября в Барнауле сотрудники ГИБДД провели операцию «Детское кресло», во время которого наряды ДПС возле детских садов и школ проверяли правила перевозки ребят в машинах. Тех водителей, которые нарушали правила перевозки, наказывали, а соблюдавших — премировали билетами в цирк. Вместе с полицейскими в акции принял участие клоун из цирка-шапито, который стоит в парке «Лесная сказка».

Во время проведения этой акции к административной ответственности были привлечены 11 водителей-нарушителей, а 10 законопослушных, наоборот, стали счастливыми обладателями пригласительных билетов.

Напомним, что это не первый случай, когда к своим операция сотрудники ГИБДД в Барнауле привлекают клоунов. Подобная же операция с циркачами, в ходе которой проверяли водителей, перевозящих детей, прошла в апреле 2018 года.

Почему важно использовать детские кресла

По данным Госавтоинспекция Барнаула, эффективность использования детских удерживающих устройств подтверждена многочисленными исследованиями. В частности, такие устройства позволяют на 80% снизить риск травмирования детей в возрасте до 4 лет, а детей в возрасте от 5 до 9 лет — на 52%. Применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей пассажиров, снижения риска получения травм, в том числе не совместимых с жизнью, в случае дорожно-транспортного происшествия.

Справка

За 8 месяцев 2018 года на территории Барнаула зарегистрировано 781 дорожно-транспортное происшествие, в котором 27 человек погибли и 964 получили травмы. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 ребенок погиб и 101 получил травмы. В качестве пешеходов пострадали 42 ребенка, в качестве пассажиров 49 детей.