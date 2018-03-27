На Алтае слетел с дороги и перевернулся грузовик, пострадала женщина. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло 25 марта около 12:40. Автомобиль ГАЗ-6602 съехал с дороги и опрокинулся. За рулем был 48-летний мужчина, который не справился с управлением.

В результате аварии травмы получила 42-летняя пассажирка. Ее доставили в Шебалинскую районную больницу. Госпитализация не потребовалась.

После ДТП водитель скрылся, однако вскоре его нашли сотрудники ГИБДД. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Напомним, 26 марта, около Целинного района, пассажирский автобус слетел с трассы.

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