В селе Черга в опрокинувшемся грузовике ГАЗ получила травмы пассажирка, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае слетел с дороги и перевернулся грузовик, пострадала женщина. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло 25 марта около 12:40. Автомобиль ГАЗ-6602 съехал с дороги и опрокинулся. За рулем был 48-летний мужчина, который не справился с управлением.
В результате аварии травмы получила 42-летняя пассажирка. Ее доставили в Шебалинскую районную больницу. Госпитализация не потребовалась.
После ДТП водитель скрылся, однако вскоре его нашли сотрудники ГИБДД. Мужчину привлекли к административной ответственности.
Напомним, 26 марта, около Целинного района, пассажирский автобус слетел с трассы.
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