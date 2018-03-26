На Алтае пассажирский автобус, следовавший в Кемеровскую область, слетел с трассы

26 марта, около Целинного района, пассажирский автобус слетел с трассы, сообщает пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.
В 16:00 в дежурную часть поступила информация о том, что на 40 км автодороги "Бийск — Мартыново — Ельцовка" произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
Предварительно установлено, что водитель 1964 года рождения, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту "Белокуриха — Новокузнецк", не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В транспорте находились 36 пассажиров.
В ДТП никто не погиб. С пострадавшими работают медики.
Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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