На Алтае пассажирский автобус, следовавший в Кемеровскую область, слетел с трассы

В 16:00 в дежурную часть поступила информация о том, что на 40 км автодороги "Бийск — Мартыново — Ельцовка" произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

Предварительно установлено, что водитель 1964 года рождения, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту "Белокуриха — Новокузнецк", не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В транспорте находились 36 пассажиров.

В ДТП никто не погиб. С пострадавшими работают медики.

Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.