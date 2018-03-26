На Алтае начали вскрываться реки

В Республике Алтай началось вскрытие рек. Это может осложнить и без того тяжелую ситуацию с паводком в Алтайском крае, где уже вскрывается верхнее и среднее течение Катуни, верховья рек Ануй, Песчаная, Чарыш и Алей.
Пока паводковая обстановка в соседнем регионе развивается в соответствии с прогнозом. В отдельных районах республики из-за промерзания почвы и схода склоновых талых вод идет подтопление низменных участков местности. Спасатели и органы местного самоуправления ведут разбирают заторы, чтобы помочь прохождению воды.
Сложная ситуация наблюдалась в субботу 24 марта в Горно-Алтайске. Возле мостовых переходов образовались заторы, однако спасателям удалось предотвратить подтопление жилого сектора.
За выходные заторы ликвидировали в Майме, Онгудае, Камлаке. Ситуация находится под контролем, заверяют в местном ГУ МЧС.
Катунь освобождается ото льда; ветер приобретает насыщенный запах прошлогодних трав и сырой земли; дороги и тропы заливают потоки талой воды; на южной стороне гор заячья капуста набирает сок; листья маральника разворачиваются, его бутоны набухают; клещи зевают и почёсывают лапками голодные брюшки 😁 ' Это весна в Горном Алтае!... ' ' ' #Горный_Алтай #Алтай #Катунь #весна #пейзаж #Светлана_Казина #Ветка #ледоход #природа #пейзаж #nature #landscape #mountains #Ветка #Светлана_Казина #Altai_Mountain #nikon #nikonphotography #geo #natgeo #thediscoverer #landscape
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