На Алтае начали вскрываться реки

Пока паводковая обстановка в соседнем регионе развивается в соответствии с прогнозом. В отдельных районах республики из-за промерзания почвы и схода склоновых талых вод идет подтопление низменных участков местности. Спасатели и органы местного самоуправления ведут разбирают заторы, чтобы помочь прохождению воды.

Сложная ситуация наблюдалась в субботу 24 марта в Горно-Алтайске. Возле мостовых переходов образовались заторы, однако спасателям удалось предотвратить подтопление жилого сектора.

За выходные заторы ликвидировали в Майме, Онгудае, Камлаке. Ситуация находится под контролем, заверяют в местном ГУ МЧС.