На Алтае Toyota слетала с дороги и врезалась в дерево, водителя госпитализировали. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае Toyota слетала с дороги и врезалась в дерево, водителя госпитализировали. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло ночью около 1:30. Водитель автомобиля Toyota Corona превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии мужчина получил различные травмы. Его увезли в районную больницу. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. От удара у него смяло переднюю часть.

Полицейские проводят проверку.

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