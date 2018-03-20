На Алтае Toyota слетала с дороги и врезалась в дерево, водителя госпитализировали

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай автомобиль Toyota врезался в дерево. Водителю понадобилась помощь медиков, сообщает ГУ МВД региона.
ДТП произошло ночью около 1:30. Водитель автомобиля Toyota Corona превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
В результате аварии мужчина получил различные травмы. Его увезли в районную больницу. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. От удара у него смяло переднюю часть.
Полицейские проводят проверку.
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