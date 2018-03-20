В Алтайском крае перевернулся грузовик Scania. Фото : Black Endurist в vk.com/barneos22. В Алтайском крае перевернулся грузовик Scania. Фото : Black Endurist в vk.com/barneos22. В Алтайском крае перевернулся грузовик Scania. Фото : Данил Зотин в vk.com/barneos22. В Алтайском крае перевернулся грузовик Scania. Фото : Данил Зотин в vk.com/barneos22.

Очевидцы ДТП сообщили, что оно произошло под Барнаулом по дороге к селу Санниково Первомайского района. О пострадавших не сообщается.

На кадрах с места аварии видно, что автомобиль упал на бок. Для того, чтобы поднять грузовик, к месту ЧП приехал подъемник.

Напомним, в Бийске 18 марта автомобиль перевернулся на крышу.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.