Вечером 19 марта на алтайской трассе перевернулся грузовик, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Алтайском крае перевернулся грузовик Scania. Фото : Black Endurist в vk.com/barneos22.
В Алтайском крае перевернулся грузовик Scania. Фото : Black Endurist в vk.com/barneos22.
В Алтайском крае перевернулся грузовик Scania. Фото : Данил Зотин в vk.com/barneos22.
В Алтайском крае перевернулся грузовик Scania. Фото : Данил Зотин в vk.com/barneos22.
Очевидцы ДТП сообщили, что оно произошло под Барнаулом по дороге к селу Санниково Первомайского района. О пострадавших не сообщается.
На кадрах с места аварии видно, что автомобиль упал на бок. Для того, чтобы поднять грузовик, к месту ЧП приехал подъемник.
Напомним, в Бийске 18 марта автомобиль перевернулся на крышу.
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