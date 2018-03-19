Автоновости

В барнаульской ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП, где пострадала 5-летняя девочка

Сегодня, 13:31.
Автоновости

В Барнауле утром 19 марта столкнулись три автомобиля. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП 19 марта.
ДТП 19 марта. Фото : Виталий Гордиенко vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 7:15 на Змеиногорском тракте. Автомобиль "Нива" под управлением 36-летней женщины выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda Premacy и ВАЗ 2106. За рулем автомобиля Mazda была 47-летняя женщина, а ВАЗом управлял 58-летний водитель.

В ДТП пострадали три человека. Водителю "Нивы" оказали помощь, госпитализировали в горбольницу №1. Маленькой пассажирке "Нивы", 5-летней девочке и водителю Mazda медики помогли на месте, госпитализация не потребовалась.

Напомним, ранее в Барнауле также жестко столкнулись 6 автомобилей.

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