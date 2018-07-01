На Алтае в ДТП парня зажало в ВАЗе после аварии с Lexus

ДТП в Рубцовске. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. ДТП в Рубцовске. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. ДТП в Рубцовске. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. ДТП в Рубцовске. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.

Удар японского внедорожника пришелся в правый бок отечественного седана. У автомобиля Lexus повредило радиатор, а вот ВАЗ помяло серьезно. У извлеченного из салона "Жигулей" водителя ссадины и открытый перелом пальца.

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