На Алтае в ДТП парня зажало в ВАЗе после аварии с Lexus

1 июля спасателям в Рубцовске пришлось вырезать из смятой машины водителя автомобиля ВАЗ-2105, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".
ДТП в Рубцовске. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
ДТП в Рубцовске. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
ДТП в Рубцовске. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
ДТП в Рубцовске. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Удар японского внедорожника пришелся в правый бок отечественного седана. У автомобиля Lexus повредило радиатор, а вот ВАЗ помяло серьезно. У извлеченного из салона "Жигулей" водителя ссадины и открытый перелом пальца.
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