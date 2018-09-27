На Алтае водитель ВАЗа врезался в иномарку и сбил женщину

Вечером 26 сентября в Бийске произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2107 и Toyota Corolla, сообщает «Инцидент Бийск». В результате аварии пострадал шедшая мимо пенсионерка 1962 года рождения.

Авария случилась в 20:55. Водитель ВАЗа двигался по переулку Мичуринскому в сторону улицы Иркутской, которая являлась главной. Он не уступил дорогу иномарке. Произошло столкновение автомобилей, из-за которого отечественный автомобиль отбросило на пешехода. Очевидцы сообщают, что пострадавшую увезли на «скорой помощи». Как прокомментировали altappress.ru в ГИБДД, женщина получила травмы, ей оказана медицинская помощь, не госпитализирована.