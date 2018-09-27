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В Барнауле Honda сбила дорожный знак и чуть не врезалась в магазин

27 сентября в Барнауле произошло ДТП между двумя легковыми машинами, в результате которого один из автомобилей — Honda Accord — чуть было не врезался в магазин, сообщают очевидцы в группе Barnaul22.

ДТП на Малой Малахова. 27 сентября 2018 года.
ДТП на Малой Малахова. 27 сентября 2018 года.
Евгений Овечкин vk.com/barneos22

Авария произошла на пересечении улиц Малая Малахова и Исакова. Автомобиль протаранил дорожный знак пешеходного перехода.

ДТП на Малой Малахова. 27 сентября 2018 года.
ДТП на Малой Малахова. 27 сентября 2018 года.
Алексей Лысый vk.com/barneos22

По данным ГИБДД, обошлось без пострадавших.

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