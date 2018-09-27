В Барнауле автомобиль переехал лежавшего на дороге пешехода

Очередное ДТП с участие пешехода произошло в Барнауле. Автомобиль наехал на лежащего на проезжей части человека.

Случай произошел вечером 26 сентября по адресу Советской Армии 121. В сообщении портала «Инцидент Барнаул» говорится, что водитель, не заметивший пешехода, двигался на бордовой иномарке универсал.

Со слов очевидцев, пострадавший пешеход лежал на дороге. После того как произошло ДТП из автомобиля вышел пассажир и убежал, а иномарка скрылась с места происшествия. Пострадавшего увезли на скорой. О его состоянии ничего не известно.

Напомним, за последнее время в Барнауле участились случае наездов на пешеходов, в некоторых из них пострадали дети.