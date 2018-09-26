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26 сентября
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Cлужба заказа такси «Максим» прокомментировала ДТП с пострадавшими в Барнауле

В ДТП с участием автомобиля такси Toyota Carina, которое произошло утром 26 сентября на улице Панфиловцев, виноват водитель Subaru Forester. Он повернул во двор, не пропустив автомобиль Toyota, заявили altapress.ru в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».

ДТП в Индустриальном районе. 26 сентября 2018 года.
ДТП в Индустриальном районе. 26 сентября 2018 года.
vk.com/incident22

В компании пообещали, что окажут материальную помощь пострадавшему водителю и пассажиру такси. Пока менеджерам сервиса не удалось связаться с участниками происшествия, но о выплате они сообщат дополнительно.

Напомним, авария случилась на улице Панфиловцев около дома № 16. Такси Toyota Carina сзади въехала в автомобиль Subaru Forester. Пострадали два человека, ехавших в такси: водителя увезли на скорой помощи в больницу, а женщина, ехавшая на пассажирском сиденье, смогла сама дойти до кареты «скорой», где ей оказали помощь на месте.

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