Cлужба заказа такси «Максим» прокомментировала ДТП с пострадавшими в Барнауле

В ДТП с участием автомобиля такси Toyota Carina, которое произошло утром 26 сентября на улице Панфиловцев, виноват водитель Subaru Forester. Он повернул во двор, не пропустив автомобиль Toyota, заявили altapress.ru в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».

В компании пообещали, что окажут материальную помощь пострадавшему водителю и пассажиру такси. Пока менеджерам сервиса не удалось связаться с участниками происшествия, но о выплате они сообщат дополнительно.

Напомним, авария случилась на улице Панфиловцев около дома № 16. Такси Toyota Carina сзади въехала в автомобиль Subaru Forester. Пострадали два человека, ехавших в такси: водителя увезли на скорой помощи в больницу, а женщина, ехавшая на пассажирском сиденье, смогла сама дойти до кареты «скорой», где ей оказали помощь на месте.