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Алтайский Следком занялся проверкой ДТП с автобусом, в котором пострадали 15 человек

Павловский отдел СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло ночью 17 сентября. По предварительным данным, пострадали 15 человек.

Автобус после ДТП.
Автобус после ДТП.
Ульяна Инякина в vk.com/barneos22

Люди получили ушибы, предварительно не причинившие вреда здоровью. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, медики отпустили всех домой.

Очевидцы пишут в Barnaul 22, что автобус до сих пор не подняли из кювета. На месте дежурит полиция.

17 сентября на 102 км трассы «Павловск — Ребриха — Буканское» в Мамонтовском районе водитель автобуса Setra не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство перевернулось на бок.

В ходе проверки следователи дадут юридическую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

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