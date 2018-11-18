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Автоновости
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На автомобильном рынке России начался кредитный бум

Россияне массово берут кредиты на машины: этот рынок переживает настоящий бум. Объемы выдачи превысили докризисные, пишет «Коммерсант».

Деньги, автомобиль, кредит.
Деньги, автомобиль, кредит.
Москвы Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

Общая сумма автозаймов, выданных с июля по сентябрь, оценивается примерно в 150 млрд руб.

На самом деле рекорды на рынке автокредитов связаны с тем, что растет средний чек займа. Он вырос в годовом выражении более чем на 15% и составил, по разным данным, 700−800 тыс. руб. Некоторые специалисты объясняют такое положение дел тем, что потребители ждут подорожания машин, пишет mail.ru.

«В целом рост цен на автомобили в будущем году вполне возможен, поскольку больше 80% того, что в России продается, в России же и собирается. Кардинального изменения в уровне цен мы не ожидаем. Могут быть небольшие изменения на несколько процентов, но не более того, если в экономике не будет форс-мажорных ситуаций», —говорит гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

Тревога

И покупатели, и игроки авторынка пребывают в тревоге. Все со следующего года готовятся к ослаблению рубля и увеличению НДС, а из-за этого машины снова начнут расти в цене, говорит шеф-редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов.

Выбор

Многие автомобилисты стоят перед выбором: покупать сейчас или ездить на старой, так как брать после подорожания будет невыгодно.

Продавцы всегда советуют покупать. Под Новый год для клиентов предлагаются самые выгодные условия. Скидки могут достигать 15%. Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами группы компаний «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров подтвердил рост продаж по кредитам.

Если говорить о покупке автомобиля сейчас, то, конечно же, выгоднее приобретать сейчас.

Бензин и старые модели

Еще один фактор возможного подорожания машины — рост цен на бензин. Если топливо вырастет, это точно не снизит ни стоимость производства, ни стоимость логистики.

Специалисты говорят, что самый лучший период для приобретения авто — уход модели с рынка. К этому моменту все детали и агрегаты доработаны, процессы обслуживания оптимизированы, а цены снижаются, чтобы освободить места на складе для новых машин.

Продажи

Продажи легковых автомобилей с начала года выросли на 14%. Самыми популярными у клиентов стали Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio (по данным Ассоциации европейского бизнеса).

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ намерен обязать автопроизводителей окрашивать автомобили российскими лаками и красками и использовать шины, произведенные только в странах Евразийского экономического союза ЕАЭС.

Поправки к постановлению правительства № 719 требуют углубить локализацию продукции автопрома за счет использования российской лакокрасочной и шинной продукции.

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