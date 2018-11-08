Производителей обяжут окрашивать автомобили российскими лаками и красками

Минпромторг РФ намерен обязать автопроизводителей окрашивать автомобили российскими лаками и красками и использовать шины, произведенные только в странах Евразийского экономического союза ЕАЭС, пишет « Коммерсантъ ».

Поправки к постановлению правительства № 719 требуют углубить локализацию продукции автопрома за счет использования российской лакокрасочной и шинной продукции.

Речь идет об использовании с 2020 года не менее 30% российских лакокрасочных материалов (ЛКМ) при окрашивании легковых автомобилей, не менее 50% — легких коммерческих, не менее 70% — грузовых автомобилей, не менее 80% — автобусов и не менее 90% — при окрашивании любых деталей, узлов шасси и комплектующих.

Также с 2020 года предполагается обязать автоконцерны использовать шины, произведенные только в странах ЕАЭС.

Не исключено, что новые требования пролоббировали химики по следам попытки Минпромторга внести в то же постановление поправки об обязательном использовании российского алюминия. Такую меру ведомство предусмотрело, чтобы помочь «Русалу» Олега Дерипаски, попавшему под санкции США, пишет polit.ru.

Если переход на шины производства ЕАЭС к 2020 году в теории возможен, полагают представители отрасли, то с ЛКМ ситуация иная: необходимые для автопрома технологии с учетом глобальных требований концернов в РФ сегодня отсутствуют.