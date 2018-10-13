Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего падают в цене

Специалисты сервиса объявлений «Юла Авто» сделали прогноз, как изменится стоимость продаваемых автомобилей в течение трех лет. Эксперты назвали самые медленно и быстро дешевеющие машины, пишет портал «Авто Mail.ru.

Меньше всего теряет в стоимости Nissan Almera. Ее показатель -12% в год. Затем идут несколько других автомобилей: Hyundai ix35, Renault Megane и Mitsubishi Lancer (по -13%). Также в спсике Chevrolet Spark .

Быстрее всего дешевеют автомобили премиального сегмента. Так, Genesis G80 потеряет в среднем более половины от первоначальной стоимости за первый год владения. За ним следуют Mercedes-Benz V-Класс и Subaru Outback — по 39% и 38% снижения первоначальной цены в среднем.

Напомним, ранее специалисты аналитического агенства «Автостат» составили рейтинг самых популярных марок внедорожников и кроссоверов в России.