На двух перекрестах Барнаула временно отключили светофоры

В Барнауле 3 апреля отключили несколько светофоров, сообщает официальный сайт города.
Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электросетях.
Светофоры не будут работать на:
- пересечении проспекта Калинина с улицей Кулагина (с 08.30 до 10.00);
- пересечении проспекта Калинина с улицей Ткацкой (с 10.00 до 11.00).
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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