Автоновости

На двух перекрестах Барнаула временно отключили светофоры

Сегодня, 10:15.
Автоновости

В Барнауле 3 апреля отключили несколько светофоров, сообщает официальный сайт города.

Светофор.
Светофор. Фото : СС0.

Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электросетях.

Светофоры не будут работать на:

  • пересечении проспекта Калинина с улицей Кулагина (с 08.30 до 10.00);
  • пересечении проспекта Калинина с улицей Ткацкой (с 10.00 до 11.00).

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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