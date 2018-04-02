В Алтайском крае автомобиль съехал с дороги и ушел под воду.

Свидетели аварии пишут, что ДТП произошло недалеко от Рубцовска, в Ракитах. На снимках видно, что автомобиль ВАЗ-21099 находится в воде. По словам очевидцев, внутри нет водителя и пассажиров. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 1 апреля в Алтайском крае автомобиль "Нива" также опрокинулся в водоем.

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