На алтайской трассе автомобиль слетел в кювет. Фото : Юлия Казанцева в vk.com/incident_22. На алтайской трассе автомобиль слетел в кювет. Фото : Юлия Казанцева в vk.com/incident_22.

ДТП произошло на дороге Бийск-Бочкари. Автомобиль ВАЗ-2114 вылетел в кювет. Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением из-за гололеда. О пострадавших не сообщается.

Сначала улетевший автомобиль пытался вытянуть грузовик, но в итоге с задачей справился только грейдер.

В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП.

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