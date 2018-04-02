В Алтайском крае 1 апреля автомобиль ВАЗ вылетел в кювет, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
На алтайской трассе автомобиль слетел в кювет. Фото : Юлия Казанцева в vk.com/incident_22.
На алтайской трассе автомобиль слетел в кювет. Фото : Юлия Казанцева в vk.com/incident_22.
ДТП произошло на дороге Бийск-Бочкари. Автомобиль ВАЗ-2114 вылетел в кювет. Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением из-за гололеда. О пострадавших не сообщается.
Сначала улетевший автомобиль пытался вытянуть грузовик, но в итоге с задачей справился только грейдер.
В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП.
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