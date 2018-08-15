На перекрестке в центре Барнаула отключат светофоры

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ. Светофоры не будут работать на перекрестке с 13:30 до 16:30.
Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
В Барнауле 15 августа несколько часов не будут работать светофоры на пересечении улицы Молодежной с переулком Ядринцева, сообщает официальный сайт города.
Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ. Светофоры не будут работать на перекрестке с 13:30 до 16:30.
Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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