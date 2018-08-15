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На перекрестке в центре Барнаула отключат светофоры

В Барнауле 15 августа несколько часов не будут работать светофоры на пересечении улицы Молодежной с переулком Ядринцева, сообщает официальный сайт города.

Светофор.
Светофор.
СС0

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ. Светофоры не будут работать на перекрестке с 13:30 до 16:30.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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