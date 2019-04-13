На платной парковке у барнаулького вокзала наконец начали принимать карты

На Привокзальной площади Барнаула модернизировали паркомат платной автостоянки. Теперь он «научился» принимать банковские карты, передает пресс-центр мэрии. До этого полтора года рассчитаться за парковку можно было только за наличные.

Парковка на Привокзальной площади стала платной с 25 ноября 2017 года. Это первая и пока единственная платная муниципальная стоянка. Она не востребована у горожан: они предпочитают оставлять машины в других местах.

В октябре 2018 года городские власти снизили стоимость суточного и месячного абонементов. Теперь суточный абонемент стоит 100 рублей, что на 50 рублей меньше, чем ранее. А абонемент на месяц подешевел почти на две тысячи рублей: он стоит 990 рублей.

Кроме того, ввели еще два вида месячных абонементов: дневной и ночной. Если пользователю удобно парковаться только днем или только ночью, он может купить один из таких абонементов. Цена каждого — 495 рублей.

Цена на почасовое пользование парковкой не изменилась — 50 рублей. Первые 20 минут парковки — бесплатны.