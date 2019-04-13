Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 апреля 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

На платной парковке у барнаулького вокзала наконец начали принимать карты

На Привокзальной площади Барнаула модернизировали паркомат платной автостоянки. Теперь он «научился» принимать банковские карты, передает пресс-центр мэрии. До этого полтора года рассчитаться за парковку можно было только за наличные.

Платная парковка на Привокзальной площади
Платная парковка на Привокзальной площади
Анна Зайкова

Парковка на Привокзальной площади стала платной с 25 ноября 2017 года. Это первая и пока единственная платная муниципальная стоянка. Она не востребована у горожан: они предпочитают оставлять машины в других местах.

В октябре 2018 года городские власти снизили стоимость суточного и месячного абонементов. Теперь суточный абонемент стоит 100 рублей, что на 50 рублей меньше, чем ранее. А абонемент на месяц подешевел почти на две тысячи рублей: он стоит 990 рублей.

Кроме того, ввели еще два вида месячных абонементов: дневной и ночной. Если пользователю удобно парковаться только днем или только ночью, он может купить один из таких абонементов. Цена каждого — 495 рублей.

Цена на почасовое пользование парковкой не изменилась — 50 рублей. Первые 20 минут парковки — бесплатны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость