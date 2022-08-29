На ремонт двух участков Чуйского тракта потратят более 2,5 млрд рублей

Работы планируют провести на участке 250−258 км в Косихинском районе. Стартовая и максимальная цена контракта — 1,2 млрд рублей.
Кроме того, подрядчик должен отремонтировать участок в Косихинском районе на отрезке 235−243,5 км. Стоимость этого контракта — 1,3 млрд рублей.
Заявки на участие принимают до 15 сентября. Финансирование проведут из федерального бюджета.
Подрядчики обязаны выполнить работы на участке в несколько этапов до 15 ноября 2024 года.
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