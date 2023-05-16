16 мая
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Автоновости

На страже закона и комфорта. Что за "полицейский" BMW продают за 1,7 млн рублей в Барнауле

BMW X6 2008 года выпуска продают за 1,7 млн рублей в Барнауле. У него необычный тюнинг - автомобиль копирует дизайн полицейской машины США.

BMW X6 2008 года выпуска за 1,7 млн рублей
BMW X6 2008 года выпуска за 1,7 млн рублей
Авито

BMW X6 словно сошел с обложки американского фильма про крутых полицейских. Владелец автомобиля пожелал, чтобы дизайн его автомобиля повторял внешний вид полицейских машин США.

Авто выкрашено в черный и белые цвета. На крыльях у него красуется надпись большими буквами Police, а также небольшие рисунки "911".

Внутри BMW X6 отделан кожей бежевого и черного цветов. Сиденья с подогревом. В автомобиле также есть система вентиляция передних сидений и 4-х сезонный климат-контроль.

У BMW X6 бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 306 лошадиных сил. До "сотки" он разгоняется всего за 8 секунд, его максимальная скорость - 220 км/ч.

В городе автомобиль расходует на 100 км 11,6 л, на трассе - 7,3 л и 8,9 л в смешанном режиме.

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