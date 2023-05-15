15 мая
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Автоновости

Роскошный Cadillac из Канады продают за 15 млн рублей в Барнауле

Cadillac Escalade 2022 года продают за 15 млн рублей в Барнауле. Владелец заказывал его из Канады.

Cadillac Escalade 2022 года выпуска за 15 млн рублей в Барнауле
Cadillac Escalade 2022 года выпуска за 15 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

Cadillac Escalade - это полноразмерный внедорожник нового, пятого поколения. Он построен на базе Chevrolet Tahoe - Suburban.

Выглядит автомобиль роскошно. Согласно информации Drom.ru, у него оригинальное оформление передка и задка в последней итерации фирменного стиля Cadillac. Также дизайнеры добавили собственные передние и задние крылья автомобилю, а не использовали детали из Tahoe - Suburban.

Салон у Cadillac Escalade также привлекает внимание. Все элементы отделки обтянуты черной кожей. На приборной панели установлены сразу три цифровых дисплея: приборная доска (диагональ — 14,2 дюйма), небольшая информационная панель слева от него (7,2 дюйма) и огромный экран медиасистемы (16,9 дюйма).

"Впервые в автопроме экраны выполнили на органических светодиодах (OLED)", - отмечает пресс-служба концерна.

У Cadillac Escalade бензиновый двигатель на 6,2 л, автоматическая коробка передач и 420 лошадиных сил.

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