12 мая
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Автоновости

Жемчужина автопрома. Уникальный автомобиль с восемью фарами продают за 800 тыс. рублей в Барнауле

Mitsuoka Galue 2007 года выпуска продают за 800 тыс. рублей в Барнауле. Они привлекает внимание своим необычным видом.

Mitsuoka Galue 2007 года выпуска за 800 тыс. рублей
Mitsuoka Galue 2007 года выпуска за 800 тыс. рублей
Авито

Для дизайна Mitsuoka Galue характерны роскошь и уникальность японских авто. Внешний вид сочетает в себе черты британских и американских автомобилей.

Перед Mitsuoka Galue украшают три пары фар и небольшая, почти треугольная решетка радиатора. Бампер подчеркивают ярко-выраженные грани. Сзади установлены еще две фары.

Кузов автомобиля выкрашен в белый цвет с покрытием "хамелеон". Благодаря этому, автомобиль переливается на солнце, словно жемчужина.

Салон автомобиля отделан кожей молочного цвета и украшен вставками из дерева.

У Mitsuoka Galue бензиновый двигатель на 2,5 л, автоматическая коробка и 210 лошадиных сил.

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