На трассе Барнаул — Новосибирск перевернулся внедорожник с прицепом. Фото : Роман Шумаков в vk.com/barneos22. На трассе Барнаул — Новосибирск перевернулся внедорожник с прицепом. Фото : Роман Шумаков в vk.com/barneos22. На трассе Барнаул — Новосибирск перевернулся внедорожник с прицепом. Фото : Роман Шумаков в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии сообщают, что она произошла в районе Сибирского. По их данным, в ДТП никто не пострадал.

На снимках видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. У внедорожника смяло переднюю часть.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП.

Напомним, вечером 9 апреля в Бийске водитель "Жигулей" не справился с управлением и врезался в автобусную остановку.

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