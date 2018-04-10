В понедельник, 9 апреля, на трассе Барнаул — Новосибирск произошло ДТП с участием иномарки. Автомобиль перевернулся, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
На трассе Барнаул — Новосибирск перевернулся внедорожник с прицепом. Фото : Роман Шумаков в vk.com/barneos22.
На трассе Барнаул — Новосибирск перевернулся внедорожник с прицепом. Фото : Роман Шумаков в vk.com/barneos22.
На трассе Барнаул — Новосибирск перевернулся внедорожник с прицепом. Фото : Роман Шумаков в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии сообщают, что она произошла в районе Сибирского. По их данным, в ДТП никто не пострадал.
На снимках видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. У внедорожника смяло переднюю часть.
В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП.
Напомним, вечером 9 апреля в Бийске водитель "Жигулей" не справился с управлением и врезался в автобусную остановку.
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