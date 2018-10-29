На участках в центре Барнаула запретят ночную парковку

В центре Барнауле на участках переулка Трудового и проспекта Комсомольского ограничат остановку и стоянку автомобилей в ночное время, пишет официальный сайт города.

На участке в центре Барнаула запретят ночную парковку.

Запрет будет действовать на нечетной стороне переулка Трудового на участке от дома № 39 до улицы Папанинцев.

Также на четной стороне Комсомольского проспекта в районе здания № 42 на улице Партизанской установят дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей ночью с 22 до 8 часов.

На участке в центре Барнаула запретят ночную парковку. barnaul.org

Все это сделают для улучшения пропускной способности дороги и беспрепятственной работы дорожной техники. Нововведения будут действовать с 29 октября.