Чтобы очистить автомобиль от почек и смолы деревьев не стоит использовать народные методы. Эффективные способы отмыть машину от таких загрязнений назвал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев, пишут «Известия».

Специалист рекомендует в подобных случаях как можно скорее обратиться в профессиональную автомойку. Однако пятна от смолы можно попробовать удалить самостоятельно, используя специальные химические средства — очистители древесных смол.

Приобрести такие средства легко, но важно правильно их использовать. Перед применением специального состава следует помыть автомобиль в два этапа: сначала мойка под давлением с использованием бесконтактного шампуня, а затем с ручным шампунем. Это поможет избежать повреждения лакокрасочного покрытия.

При этом, если нанести средство на грязный кузов, на нем могут появиться царапины.

Ранее сообщалось, что количество «штрафных» камер резко вырастет по всей России.

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