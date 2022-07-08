8 июля
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Автоновости

Названа примерная стоимость автомобилей бренда «Москвич»

Автомобили бренда «Москвич», по мнению экспертов, опрошенных «Известиями», должны быть дешевле китайских конкурентов.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Так, к примеру, Hyundai Creta и Kia Seltos продают за 2 млн рублей и выше. «Москвич» в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 млн. Такие подсчеты сделал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он добавил — в отечественной линейке, скорее всего, потребителей заинтересует кроссовер лифтбек.

Его наверняка будут закупать для такси, а также администрации городов.

Такая модель должна стоить до 2 млн рублей, пишет Газета.Ru.

Между тем более 60% опрошенных россиян готовы купить обновленный «Москвич». В середине мая стало известно, что на заводе Renault будут собирать «Москвичи».

Вызов

Президент РФ Владимир Путин назвал проект по выпуску автомобилей «Москвич» непростым вызовом и отметил, что вся страна ждет результатов. Он отметил, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых, а также перспективных технологий.

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