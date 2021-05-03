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Автоновости

Названы сроки изменения правил торговли подержанными автомобилями

О сроках изменения правил покупки и продажи подержанных автомобилей рассказали в Минцифре, пишет Autonews.

Водитель. Автомобиль.
Водитель. Автомобиль.
СС0

Ранее планировалось, что зарегистрировать сделку можно будет через портал «Госуслуги» с 1 мая. Однако этого не произошло. И в ведомстве заявили о переносе реализации проекта оформления договоров онлайн на более поздний срок.

Сейчас в Минцифры рассчитывают, что сервис для автомобилистов заработает во втором полугодии, пишет Lenta.ru.

Новый способ покупки и продажи подержанных автомобилей подразумевает, что сведения о смене собственника отправятся в ГИБДД автоматически. Договоры будут заверяться электронной подписью владельца автомобиля.

Между тем в России резко подорожали автомобили с пробегом.

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