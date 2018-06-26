В Барнауле неизвестный водитель сбил 7-летнего велосипедиста. Ребенок в коме

25 июня в Барнауле произошло два ДТП с участием детей. В обоих случаях они были на велосипедах и получили травмы. Один из пострадавших находится в коме.
Первый инцидент произошел у дома на ул. Малахова, 62 в 14:00. Водитель Toyota Corolla сбил 10-летнего ученика гимназии №80. Мальчик катался на велосипеде "Стелс" и до столкновения пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Гимназист получил ушиб голени, ему оказали помощь.
Второй похожий случай произошел в поселке Бельмесево, на ул. Молодежной. Здесь сбили 7-летнего мальчика. Он также катался на велосипеде "Стелс". Водитель с места происшествия скрылся. Марка и модель машины неизвестны.
Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Сейчас он находится в коме. Водителя ищет полиция.
Аналогичное ДТП произошло в Барнауле и вечером 21 июня.
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