Неопытным водителям запретят работать таксистами

Также документ предусматривает:
- иностранные сервисы должны будут зарегистрироваться и платить налоги в стране;
- водители должны получать именные лицензии на 5 лет (сейчас она выдаётся не на человека, а на транспортное средство);
- штраф за работу без лицензии увеличится с 5 тыс. до 30 тысяч рублей;
- машина такси или агрегатора обязательно должна будет иметь фонарь оранжевого цвета на крыше и особую окраску по бокам;
- автомобиль должен быть зарегистрирован в России и иметь таксометр, если плата за поездку определяется по нему;
- каждый заказ такси и агрегаторы должны будут регистрировать в журнале в электронном или бумажном виде. Данные нужно хранить минимум полгода.
За работу с нелегальными мигрантами в документе предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма увеличится до 500 тыс. рублей. Также власти вправе будут приостановить работу агрегатора на 1−3 месяца.