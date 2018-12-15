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Неопытным водителям запретят работать таксистами

Работать таксистом можно будет только с водительским стажем не менее трех лет. Это предусмотрено в законопроекте о правилах работы такси в России, который Госдума одобрила в первом чтении, передает Tj.

Конкурс водителей такси в Барнауле
Конкурс водителей такси в Барнауле
Анастасия Скоропляс и Александр Поляков

Также документ предусматривает:

  • иностранные сервисы должны будут зарегистрироваться и платить налоги в стране;
  • водители должны получать именные лицензии на 5 лет (сейчас она выдаётся не на человека, а на транспортное средство);
  • штраф за работу без лицензии увеличится с 5 тыс. до 30 тысяч рублей;
  • машина такси или агрегатора обязательно должна будет иметь фонарь оранжевого цвета на крыше и особую окраску по бокам;
  • автомобиль должен быть зарегистрирован в России и иметь таксометр, если плата за поездку определяется по нему;
  • каждый заказ такси и агрегаторы должны будут регистрировать в журнале в электронном или бумажном виде. Данные нужно хранить минимум полгода.

За работу с нелегальными мигрантами в документе предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма увеличится до 500 тыс. рублей. Также власти вправе будут приостановить работу агрегатора на 1−3 месяца.

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